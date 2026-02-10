يعقد مجلس جامعة الدول العربية غداً اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث سبل التحرك العربي والدولي لمواجهة قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة بشأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

وأوضح المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك أن دولة فلسطين تقدمت بطلب عاجل لعقد الدورة غير العادية، لبحث التحرك لمواجهة هذه القرارات التي تستهدف توسيع الاستيطان وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، بما يمس وضع الحرم الإبراهيمي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل استمراراً للعدوان على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعياً الدول الأعضاء إلى التحرك على مختلف المستويات لوقف هذه الممارسات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.