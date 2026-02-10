لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) بإجراءات صارمة ضد طهران في حال عدم التوصل لاتفاق، مؤكداً قبيل لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي أو صواريخ بالستية.



ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية عن ترمب قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاتفاق جيد مع إيران، وإن طهران ترغب بشدة في التوصل لاتفاق، موضحاً أن الولايات المتحدة تدرس إرسال حاملة طائرات وقوات إضافية إلى الشرق الأوسط.



وكان مصدر إسرائيلي قد قال لشبكة «سي إن إن» إن إسرائيل تعد خطط طوارئ في حال فشل المفاوضات مع إيران، مبيناً أن إسرائيل تتمسك بحرية العمل العسكري ضد إيران.



وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقدم لترمب معلومات جديدة عن قدرات إيران العسكرية.



ومن المقرر أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن، اليوم للبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توسيع نطاق المحادثات النووية.



وحذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الولايات المتحدة من الدور التخريبي الإسرائيلي في مسار المفاوضات النووية.



واستؤنفت المفاوضات الأسبوع الماضي، في ظل تحركات عسكرية أمريكية متزايدة في المنطقة.