اعتبر وزير الخارجية سيرغي لافروف أن الطريق لا يزال طويلاً أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا. ونقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم (الثلاثاء)، عن لافروف قوله إنه لا يوجد ما يدعو للتحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا.



وقال وزير الخارجية إن موقع روسيا المتقدم في سوق الطاقة النووية العالمية يشكل تحدياً للأمريكيين، وهم يرغبون في تغيير ذلك الوضع.



وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صاغ موقفنا استناداً إلى مصالحنا الوطنية «نحن لا نقبل الأساليب التي تشن بها الحروب التجارية والاقتصادية والنقدية، لأن إساءة استخدام الدولار مستمرة على نطاق غير مسبوق. ولا يتردد الأمريكيون في القيام بذلك».



وترفض موسكو انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، كما ترفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا كجزء من التسوية، ووضع حد لما تصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أفاد أمس (الإثنين)، بأن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة قادمة من المناقشات، لكن لم يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع الجديد سيُعقد في الولايات المتحدة.



ولفت إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إنهاء الحرب في أوكرانيا التي اندلعت إثر الغزو الروسي في فبراير 2022، بحلول بداية الصيف، في يونيو. وأضاف أن واشنطن دعت وفدين من روسيا وأوكرانيا إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المباحثات.



وعقد الروس والأوكرانيون والأمريكيون جولتين من المفاوضات في خلال الأسابيع الأخيرة لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.