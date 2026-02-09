رغم وجود أزمة ثقة بين أمريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعلن رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن وولفجانج إيشينجر اليوم (الإثنين) أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيشارك في المؤتمر على رأس وفد أمريكي كبير.



وقال إيشينجر في مؤتمر صحفي في برلين: «من المتوقع حضور أكثر من 50 عضواً من الكونغرس الأمريكي، من بينهم النائبة الديموقراطية ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز»، مبيناً أن 15 من رؤساء الوزراء أو الدول من الاتحاد الأوروبي سيحضرون المؤتمر، الذي سيفتتحه المستشار الألماني فريدريش ميرتس (الجمعة) ويستمر حتى الأحد.



وقال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن: «العلاقات عبر الأطلسي تمر بأزمة ثقة ومصداقية كبيرة حالياً، ولهذا السبب، يسعدني ما يبديه الجانب الأمريكي من اهتمام قوي بميونيخ».



وفي رده على سؤال عما إذا كان يتوقع هجوماً من روبيو مماثلاً لهجوم نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس العام الماضي على أوروبا، قال إيشينجر: «أتوقع أن يتحدث روبيو عن السياسة الخارجية الأمريكية وليس عن قضايا لا تدخل مباشرة في نطاق اختصاصه»، موضحاً أن إحدى قضايا المؤتمر الرئيسية ستكون قدرة أوروبا مستقبلاً على إثبات نفسها بقوة أكبر عن طريق قدراتها الخاصة والوحدة.



وأشار إيشينجر إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني ومسؤولين إسرائيليين سيحضرون، وأن زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستشارك عبر الإنترنت.



ومن المتوقع أن يرأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفد بلاده، وذلك قبل قليل من حلول الذكرى الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية.