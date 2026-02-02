أعلنت السلطات المصرية اليوم (الإثنين) رفع حالة الاستعداد القصوى داخل مستشفيات سيناء لاستقبال مصابي قطاع غزة فور وصولهم إلى معبر رفح.



ووصلت خمس حافلات إلى المعبر تقل نحو 50 حالة من أبناء غزة استكملوا علاجهم في المستشفيات المصرية في طريق عودتهم إلى القطاع.



وأكد مسؤول مصري أنه سيتم استقبال 50 مريضاً ومرافقيهم من قطاع غزة، بشكل يومي، مضيفاً: أغلب الموجودين من سكان غزة في شمال سيناء يريدون العودة.



وترأس نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار اجتماعاً موسعاً للجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم حشد إمكانات غير مسبوقة ضمن الخطة، شملت مشاركة نحو 150 مستشفى على مستوى الجمهورية، مع جاهزية كاملة للتوسع وتوفير قرابة 12 ألف طبيب في التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألفاً من أطقم التمريض، والدفع بـ30 فريق انتشار سريع تابعين للإدارة المركزية للطوارئ، للتحرك الميداني خلال ساعات.



ولفت إلى أنه سيتم تجهيز ما بين 250 و300 سيارة إسعاف عالية التجهيز، وتأمين مخزون إستراتيجي يغطي 1000 عملية نقل دم يومياً.



وأشار إلى أن هذه الخطة تتسق مع المعايير الدولية ومنظمة الصحة العالمية، بل وتتجاوز الحد الأدنى العالمي في بعض المؤشرات، موضحاً أنه جرى تأمين مخزون إستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بتنسيق كامل مع بنك الدم القومي بما يتيح تغطية ما يصل إلى ألف عملية نقل دم يومياً في حالات الطوارئ.



بدوره، أعلن الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعداد القصوى داخل معبر رفح، بعد أن تم الدفع بفرق الاستجابة لاستقبال الجرحى وتوديع المتعافين.



وشملت حزمة الخدمات الإنسانية توفير مساحات آمنة للأطفال، وخدمات الدعم النفسي، وكراسي متحركة لكبار السن، وتشغيل مطبخ متنقل لتوفير وجبات ساخنة، وتوزيع ملابس شتوية ومستلزمات عناية شخصية، واستقبال الجرحى، وتجهيز «حقيبة العودة» للمتعافين المغادرين.