وصف المبعوث الأمريكي إلى سورية توم براك، الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية (قسد)، بأنه علامة فارقة وعميقة الدلالة في مسار سورية نحو المصالحة الوطنية، والوحدة، والاستقرار المستدام.



وأكد براك في بيان على منصة «إكس»، اليوم (الجمعة): أن الاتفاق الذي جاء ثمرة مفاوضات دقيقة وبناءً على أطر سابقة وجهود حديثة لخفض التصعيد، يعكس التزاماً مشتركاً بمبادئ الشمول، والاحترام المتبادل، وصون الكرامة الجماعية لجميع مكونات المجتمع السوري.



ولفت إلى أن الاتفاق يجسد التزام الحكومة السورية بشراكة وطنية حقيقية نهج حكم شامل لا يقصي أحداً.



وقال براك: من خلال تسهيل عملية الدمج المرحلي للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة الموحدة، مع ضمان إتاحة الفرصة أمام ممثلين بارزين عن قوات سورية الديمقراطية للمساهمة على مستويات قيادية عليا، يؤكد الاتفاق أن قوة سورية تنبع من احتضان تنوعها والاستجابة للتطلعات المشروعة لجميع أبنائها.



واعتبر أن هذا النهج لايساهم في ترسيخ السيادة على كامل الأراضي فحسب، بل يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها الانفتاح والعدالة.



وبالنسبة للشعب الكردي، الذي كان لتضحياته الاستثنائية وصموده الراسخ دور محوري في الدفاع عن سورية في مواجهة التطرف وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، قال براك: إن هذه اللحظة تحمل أهمية خاصة، ويشكل التنفيذ الأخير للمرسوم الرئاسي رقم (13) — الذي أعاد الجنسية السورية كاملة لمن تضرروا سابقاً بفعل سياسات الإقصاء التاريخية، واعترف باللغة الكردية كلغة وطنية إلى جانب العربية، وأتاح تدريسها في المناطق المعنية، وكرّس ضمانات للحماية من التمييز — خطوة تحولية نحو تحقيق المساواة وتعزيز الشعور بالانتماء.



وأفاد المبعوث الأمريكي بأن هذه الإجراءات تسهم في تصحيح مظالم تاريخية طال أمدها، وتؤكد المكانة الأصيلة للأكراد ضمن النسيج الوطني السوري، وتفتح آفاق مشاركتهم الكاملة في صياغة مستقبل آمن ومزدهر وشامل للجميع.