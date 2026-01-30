هنّأت مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتورة منيرة بنت بدر المهاشير، أبناءها وبناتها الطلبة الحاصلين على جوائز في معرض «إبداع» للعلوم والهندسة 2026م، الذي أُقيم مؤخرًا في مدينة الرياض، بتنظيم من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» وبالشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم.

وقدّمت الدكتورة المهاشير مباركتها للطلبة على هذا الإنجاز الوطني الكبير، الذي تحقق بدعم القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تمكين أبناء الوطن من التميز والتنافس في المحافل المحلية والدولية، مقدّمةً هذا الإنجاز لأمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، و لنائب أمير المنطقة الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، مؤكدةً أن دعمهما المستمر كان له بالغ الأثر في تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق والتميّز.



مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. منيرة المهاشير

كما قدّمت خالص التهنئة والتبريكات لأبنائها وبناتها الطلبة، مشيدةً بما أظهروه من قوة عزيمة وإصرار وإرادة قادتهم إلى هذا التميّز، مثمنةً في الوقت ذاته الدور الكبير الذي قام به أولياء الأمور، والمدارس، والمعلمون والمعلمات، في دعم تحقيق هذا الإنجاز.

وأكدت أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية حرصت على تقديم خارطة واسعة من المسارات التدريبية والإثرائية، الهادفة إلى رفع مستوى الطلبة العلمي، وذلك ترجمةً لتوجيهات وزارة التعليم التي تسعى لبناء جيلٍ متميز قادر على المنافسة عالميًا، والإسهام في تحقيق تطلعات الوطن في ظل رؤية السعودية 2030.

وأضافت أن المشاركة في معرض «إبداع» تأتي لجني ثمار تلك الجهود، المستمدة من الشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، التي تسهم في تمكين الطلبة من تحقيق قصب السبق ورفع علم المملكة عاليًا بين الدول المتقدمة.

الجدير بالذكر أن الطالبة جمانة طلال محمد بلال حققت المركز الأول، والفوز بالجائزة الكبرى في مسار الريادة في الطاقة والصناعة، خلال مشاركتها في معرض «إبداع» للعلوم والهندسة 2026م، كما تُوِّج (17) طالبًا وطالبة بالجوائز الكبرى، إضافة إلى تحقيق (28) جائزة خاصة، كما حقق طلبة تعليم الشرقية (23) جائزة في مسار البيئة المستدامة، و(20) جائزة في مسار الريادة والطاقة، و(12) جائزة في مسار صحة الإنسان، إلى جانب (7) جوائز في مسار اقتصاديات المستقبل، ليصل إجمالي الجوائز المحققة إلى (107) جائزة.

يُذكر أن الطلبة المتأهلين سيُمثلون المملكة العربية السعودية لاحقًا في عددٍ من المعارض الدولية المقامة في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، وتايوان، وماليزيا.