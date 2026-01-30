توقّع إستراتيجي السوق لدى «جيه بي مورجان»، نيكولاوس بانيجيرتزوغلو، أن تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا لافتًا قد يدفعها إلى نطاق يتراوح بين 8000 و8500 دولار للأوقية خلال السنوات القادمة، في ظل تنامي اعتماد المستثمرين الأفراد على المعدن الأصفر كأداة تحوّط بديلة عن أدوات الدخل الثابت، في مواجهة تقلبات سوق الأسهم الأمريكية.



وأوضح بانيجيرتزوغلو أن إقبال المستثمرين الأفراد على السندات طويلة الأجل تراجع منذ عام 2022، عقب تراجع أداء المحافظ التقليدية، مثل محافظ 60/40 التي تجمع بين الأسهم والسندات، وذلك بعد الرفع الحاد لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما تسبب حينها في تراجع متزامن لأسعار الأسهم والسندات، وفق ما نقله موقع «بارونز».



وأشار إلى أن حدّة إحباط المستثمرين تفاقمت خلال العام الماضي، عقب موجة بيع واسعة شهدتها الأسواق في ما عُرف بـ«يوم التحرير» في أبريل 2025، عندما أدت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض تعريفات جمركية شاملة إلى ضغوط بيعية طالت الأسهم والسندات معًا.



وبيّن أن حصةُ الذهب في محافظ المستثمرين الأفراد وصلت حاليًا إلى نحو 3%، مقارنةً بنحو 1% قبل عقد من الزمن، مع توقعات بارتفاعها مستقبلًا إلى 4.6%، مرجحًا أن يسهم هذا الطلب الإضافي في دفع الأسعار إلى نطاق 8000–8500 دولار للأوقية.



وفي المقابل، حذّر بانيجيرتزوغلو من أن الطريق نحو مستوى 8500 دولار قد يكون حافلًا بالتقلبات، لافتًا إلى أن مدفوعي الزخم من المتداولين دفعوا أسعار الذهب والفضة إلى مستويات مبالغ فيها، ما يرفع من احتمالات جني الأرباح أو عودة الأسعار إلى متوسطاتها على المدى القريب.