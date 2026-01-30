أعلنت الشركة الوطنية للإسكان NHC عن تشكيل مجلس إدارتها للدورة الجديدة (2026–2030م)، برئاسة معالي الأستاذ مساعد بن عبد العزيز الداود، وذلك بعد انتخابه من معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، ممثلي مالك رأس المال في الشركة.

وتشكّل مجلس إدارة NHC في دورته الجديدة بتولي الأستاذ إبراهيم بن محمد الغيهب منصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من الأستاذ أحمد بن عبد الله آل الشيخ، الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، الأستاذ عبد العزيز بن مساعد المساعد، المهندس عبد الله بن فهد الفصام، والأستاذ محمد بن صالح البطي «عضو تنفيذي».

وأكد معالي رئيس مجلس الإدارة، نيابةً عن أعضاء المجلس، تقديره لثقة أصحاب المعالي الوزراء، متطلعًا إلى أن تسهم أعمال مجلس الإدارة خلال الدورة الجديدة في دعم النمو المؤسسي، وتعزيز كفاءة الحوكمة، وتعظيم دور NHC كجهة ممكنة رئيسة في قطاع التطوير والحلول العقارية، وممكنة للقطاعين العام والخاص من خلال شراكات إستراتيجية فاعلة، تسهم في تطوير وجهات عمرانية متكاملة بالشراكة مع مطورين عقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.

يُذكر أن مشاريع NHC تُجسد رؤية الشركة في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، تواكب مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – برفع نسبة التملك السكني إلى 70%. كما تواصل NHC تعزيز مكانتها كأكبر مطوّر عقاري في المنطقة.