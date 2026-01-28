رفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف التعليق على التقارير التي تفيد بأن السلطات السورية الجديدة تتفاوض مع موسكو بشأن تسليم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.



وفيما وصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأربعاء)، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أكد الكرملين أن «العلاقات مع سورية تتطور بفاعلية بعد تغيير النظام». وأفاد بأن بوتين سيبحث مع الشرع مستقبل القوات الروسية في سورية، والتعاون الاقتصادي والوضع بالمنطقة.



وفي بيان سابق، ذكر الكرملين أن الطرفين يعتزمان مناقشة الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن الوضع الراهن في الشرق الأوسط.



يذكر أن زيارة الرئيس السوري إلى موسكو ليست الأولى، فقد زارها في 15 أكتوبر من العام 2025، التقى حينها الرئيس الروسي في قصر الكرملين.



ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، اعتمدت دمشق برئاسة الشرع نبرة تصالحية تجاه موسكو. وبعد سقوط الأسد بأسابيع، أوفدت روسيا مسؤولين إلى دمشق، قبل أن يزور الشرع موسكو في أكتوبر الماضي، ويحظى بترحيب حار من الرئيس بوتين.



وتسعى روسيا لضمان مستقبل قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما الموقعان العسكريان الوحيدان لها خارج نطاق الاتحاد السوفييتي السابق.



وتعتبر القاعدتان الروسيتان الرئيسيتان في سورية، موضوعاً حاضراً في الجدل السياسي بالبلدين.



وقبل زيارة الشرع الثانية، أكدت الخارجية الروسية احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها في إطار تعليقها على التطورات في شمال وشرق سورية والمواجهة مع قوات سورية الديمقراطية «قسد».