كشف موقع «أكسيوس» Axios عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تدرس السيطرة على النفط الإيراني في جزيرة «خرج» إذا لم يُفتح مضيق هرمز أمام الملاحة.



وأكد المسؤولون أن تنفيذ هذه الخطوة سيتطلب وجود قوات أمريكية على الأرض، فيما أفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن ترمب لم يتخذ قراراً بعد بشأنها.



وبحسب الموقع، يرى بعض المسؤولين أن السيطرة على نفط جزيرة خرج قد تمثل ضربة اقتصادية قاسية لإيران لأنها مركز رئيسي لتصدير نفطها.



من جانبها، أعلنت هيئة عمليّات التجارة البحريّة في بريطانيا «يو كي أم تي أو» UKMTO، أنّ الخطر لا يزال قائماً في مضيق هرمز، بسبب الهجمات الأخيرة، والتشويش على الملاحة، والاضطرابات التشغيلية المستمرة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي حوادث في الأيام الثلاثة الماضية.



وأوضحت الهيئة أن ما لا يقل عن 20 سفينة تعرضت للهجوم في محيط الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان منذ بدء الحرب قبل ثلاثة أسابيع.



ويبلغ طول مضيق هرمز نحو 212 كيلومتراً، ويراوح عرضه بين 33 و55 كيلومتراً تقريباً، بينما يصل عمقه ما بين 60 و100 متر، وهو ما يجعل الممر الآمن لملاحة السفن الكبيرة ضيقاً جداً.



يربط المضيق الخليج العربي بخليج عمان والمحيط الهندي، تطل عليه إيران شمالاً وشبه جزيرة مسندم العمانية والإمارات من الجنوب، وتم اعتماد خط المنتصف لتقسيم مياهه بين الدول.



ويشهد المضيق مرور نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، وجزء كبير من الغاز الطبيعي المسال واليوريا والهيليوم والألومينيوم.



وإذا ما استثنينا السعودية والإمارات وعمان وإيران نفسها، التي تملك موانئ خارجية، تحتاج دول كثير للمرور عبر المضيق من أجل تجارتها الخارجية، وهو أمر يتعلق بقطر والكويت والعراق والبحرين.



ومع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في إثارة الاضطرابات في أنحاء الشرق الأوسط وفي أسواق الطاقة العالمية في أسبوعها الثالث، أصر ترمب أمس (الأحد) على أن الدول التي تعتمد بشكل كبير على النفط من الخليج تتحمل مسؤولية حماية المضيق الذي يمر عبره 20% من الطاقة العالمية.



وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى واشنطن قادما من فلوريدا «أطالب هذه الدول بالتدخل».



وكشف إن إدارته تواصلت بالفعل مع سبع دول، لكنه لم يحدد هذه الدول. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مطلع الأسبوع، عبر عن أمله في أن تشارك الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا ودول أخرى.