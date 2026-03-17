نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وجود اتصالات جديدة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وذلك بعد تقرير نشره موقع «أكسيوس» بشأن تفعيل قناة اتصال بينهما.



وقال عراقجي، في منشور على منصة «إكس»، إن أي ادعاء بوجود اتصالات جديدة مع ويتكوف يهدف فقط إلى تضليل متعاملي النفط والرأي العام، موضحاً أن آخر اتصال له بالمبعوث الأمريكي كان قبل قرار شن هجوم عسكري على إيران.



وكان موقع «أكسيوس» ​⁠ذكر أن مسؤولاً ⁠أمريكياً ومصدراً مطلعاً كشفا ​معاودة تفعيل ⁠قناة ​اتصال ​مباشرة ‌بين المبعوث الأمريكي ​ستيف ⁠ويتكوف ​ووزير ⁠الخارجية ‌الإيراني عباس عراقجي في ‌الأيام القليلة ​الماضية، مبينين أن عراقجي أرسل رسائل نصية إلى ويتكوف ركزت على إنهاء الحرب.



وأشار الموقع إلى أنه ليس من الواضح مدى جوهرية الرسائل المتبادلة بين عراقجي وويتكوف، لكنها تُعد أول تواصل مباشر معروف بين الطرفين منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من أسبوعين.



وفي وقت سابق، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن الحديث عن إنهاء الحرب لا معنى له، ما لم تضمن بلاده عدم شن مزيد من الهجمات على أرضها، موضحاً أنه أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن إيران لم تبدأ هذه الحرب.



لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال في مؤتمر صحفي سابق إنه يعتقد أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه يعتقد أنه من غير الواضح من يتحدث باسمها، مضيفاً: «لا نعرف قادتها».