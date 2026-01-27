أزمة بين روما وتل أبيب.. مستوطن يذل دبلوماسيين إيطاليين بالسلاح في الضفة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن تقديم القنصلية العامة الإيطالية في القدس شكوى رسمية عاجلة إلى الحكومة الإسرائيلية على خلفية حادثة خطيرة وقعت يوم الأحد في قرية نعمة قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث أجبر مستوطن إسرائيلي مسلح ضابطين من الكارابينييري الإيطاليين على الركوع تحت تهديد السلاح واستجوبهما.

وكان الضابطان اللذان يعملان لدى القنصلية يقومان بمهمة استطلاع ميداني تحضيراً لزيارة سفراء الاتحاد الأوروبي للقرية، عندما أوقفهما مستوطن إسرائيلي، ووجه بندقية آلية نحوهما، مما أجبرهما على الركوع وخضعا لاستجواب مرتجل حول سبب وجودهما في المنطقة.

رغم تقديم الضابطين بطاقتيهما الدبلوماسيتين وبطاقتي التعريف الصادرة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، وكونهما يستقلان سيارة دبلوماسية مميزة، استمر المسلح في تهديدهما، حتى عاد الضابطان سالمين إلى القنصلية وأبلغا الواقعة فوراً.

وأعربت القنصلية الإيطالية في بيان رسمي عن «قلقها البالغ» إزاء الحادث، مؤكدة أن الضابطين كانا يحملان جوازين دبلوماسيين وبطاقتَي تعريف إسرائيليتين رسميتين، وقدمت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، والجيش الإسرائيلي، والشرطة، والشاباك.

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الإيطالية سفير إسرائيل في روما لتقديم احتجاج رسمي وطلب توضيحات، ووصفت الواقعة بأنها «خطيرة للغاية» و«غير مقبولة على الإطلاق»، خصوصاً أنها طالت أفراداً يتمتعون بحصانة دبلوماسية.

وأثارت الحادثة توتراً دبلوماسياً بين إيطاليا وإسرائيل، وسط انتقادات أوروبية متزايدة لتصرفات المستوطنين في الضفة الغربية، وتأكيد إيطاليا على ضرورة احترام الوضع القانوني للدبلوماسيين والعاملين القنصليين.