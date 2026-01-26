تتواصل المشاورات المكثفة بين رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني ومجلس القيادة الرئاسي والمكونات السياسية اليمنية لتشكيل حكومة كفاءات جديدة.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن المشاورات مستمرة ومكثفة لتشكيل حكومة كفاءات جديدة، موضحاً أن الهدف من ذلك أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتستجيب لتطلعات المواطنين في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة وتحسين الأداء العام.



وتوقع المصدر استكمال المشاورات خلال الأيام القليلة القادمة، مبيناً أن المشاورات تركز حالياً على اختيار فريق حكومي متجانس وقادر على العمل بروح المسؤولية الوطنية، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية، ويضمن تمثيلاً يعكس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز.



وأشار إلى أن عملية الاختيار وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي تستند إلى معايير واضحة وصارمة، في مقدمتها النزاهة، والكفاءة المهنية، والخبرة العملية، والسجل الإداري النظيف، إضافة إلى الالتزام بالعمل المؤسسي، والقدرة على تنفيذ أولويات الحكومة وبرنامجها الإصلاحي، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والخدمية والأمنية، وتخفيف معاناة المواطنين.



ولفت المصدر إلى أن هذه المشاورات تأتي في ظل ما تحقق من إنجازات ونجاح في عملية تسلُّم المعسكرات والمساعي الجادة لتوحيد القرار العسكري والأمني، ما يتطلب تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ قرارات جريئة ومسؤولة، وتحمل أعباء المرحلة، والعمل بتنسيق عالٍ مع مجلس القيادة الرئاسي والسلطات المحلية، وبما يعزز الاستقرار، ويعيد الثقة بين الدولة والمجتمع.



وأشاد المصدر بالدعم السعودي المتواصل لليمن وقيادته الشرعية، الذي شكّل ركيزة أساسية في تعزيز استقرار مؤسسات الدولة، ومساندة الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية والخدمية، انطلاقاً من حرص المملكة على أداء الحكومة مهماتها بكفاءة وفاعلية، بما يخدم أمن اليمن والمنطقة.