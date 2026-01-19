أعلنت وزارة الداخلية السورية، فجر اليوم (الإثنين)، أنها تلقت تقارير حول وقوع أحداث وُصفت بـ«مجازر» في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصاتها الرسمية، أنها تتابع هذه التقارير باهتمام وجدية، مؤكدة أن الجهات المختصة باشرت فورًا إجراءات التحقيق اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة.

وفي سياق متصل، بدأت وحدات من وزارة الداخلية الدخول إلى مدينة الرقة، تمهيدًا لتنفيذ انتشار منظم في مختلف أحيائها، ضمن خطة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال وزير الداخلية أنس خطاب، في تدوينة عبر منصة «إكس»، إن القوات الأمنية انتشرت بكفاءة في المناطق الجديدة التي دخلها الجيش السوري، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مهامها الرامية إلى تأمين الأهالي، وفرض الاستقرار، وحفظ الأمن بما يضمن سلامة المواطنين واستمرار الحياة العامة.

ويأتي ذلك عقب الإعلان عن توقيع اتفاق بين الحكومة السورية وقوات سورية الديمقراطية «قسد»، يتضمن وقف إطلاق النار واندماج القوات الكردية ضمن صفوف الجيش السوري.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوات تندرج ضمن جهودها المستمرة لضبط الوضع الأمني في مختلف المدن والمناطق، والعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.