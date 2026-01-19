سقط سبعة أشخاص قتلى وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم مسلح مروع وقع قرب كيب تاون بجنوب أفريقيا فجر السبت.

تفاصيل الحادث

أعلنت الشرطة أن الضحايا هم امرأة وستة رجال تراوح أعمارهم بين 30 و50 عاماً، وأصيب ثلاثة آخرون خلال الهجوم الذي وقع بعد منتصف الليل بقليل في بلدة كيب فلاتس، المعروفة بعنف العصابات وانتشار الجريمة.

فرار المشتبه بهم

وقال بيان الشرطة إن المشتبه بهم فرّوا من مكان الحادث، ولم يتم القبض على أي منهم حتى الآن، فيما أطلقت السلطات عملية بحث وتحقيق واسعة النطاق لكشف ملابسات الواقعة وملاحقة الجناة.

سياق الجريمة

وتشير بيانات الشرطة إلى أن البلاد سجلت بين يوليو وسبتمبر من العام الماضي نحو 63 حالة قتل يومياً في المتوسط، في حين شهد ديسمبر وقوع حادثين منفصلين اقتحم فيهما مسلحون نزلاً وحانة، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم أطفال.

ويعد هجوم السبت في كيب فلاتس جزءاً من موجة العنف المستمرة، إذ سجلت المنطقة أكثر من 2000 جريمة قتل خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.

السلطات تحذّر

تواصل الشرطة التحقيق، في حين دعا المسؤولون المحليون إلى تضافر الجهود لمكافحة الجريمة المنظمة وتأمين المناطق الأكثر تأثراً بالعنف المسلح.