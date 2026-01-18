أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم (الأحد) وقف إطلاق النار على الجبهات كافة، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباكات.



وقالت الوزارة في بيان: «بناءً على الاتفاق الذي عقده الرئيس الشرع مع قوات سورية الديموقراطية نعلن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات، والإيقاف الشامل للأعمال القتالية في مختلف مناطق الاشتباك، تمهيداً لفتح ممرات آمنة لعودة الأهالي، وإعادة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها في خدمة المواطنين».



وأضافت: «نوصي رجال الجيش العربي السوري بأن يكونوا على قدر عالٍ من الثقة والمسؤولية في حماية المواطنين وصون ممتلكاتهم، والحفاظ على الأمن والاستقرار».



بالمقابل، أشادت الولايات المتحدة بالحكومة السورية وقوات سورية الديموقراطية لجهودهما البناءة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار اليوم، ما يمهد الطريق لحوار وتعاون متجددين نحو سورية موحدة.



وكتب المبعوث الأمريكي إلى سورية توم باراك على حسابه في «إكس»: «اجتمع زعيمان سوريان عظيمان، مدفوعان برؤية مشتركة لتحرير بلادهما وشعبهما من الظلم، لرسم مستقبل أفضل لجميع السوريين».



وأضاف: «يُمثل هذا الاتفاق ووقف إطلاق النار نقطة تحول محورية، حيث يتبنى الخصمان السابقان الشراكة بدلاً من الانقسام»، موضحاً أن «الرئيس الشرع أكد أن الأكراد جزء لا يتجزأ من سورية، وتتطلع الولايات المتحدة إلى الاندماج السلس لشريكنا التاريخي في الحرب ضد داعش مع أحدث عضو في التحالف الدولي، بينما نمضي قدماً في المعركة المستمرة ضد الإرهاب».



وأضاف: «يبدأ الآن العمل الشاق المتمثل في وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية التكامل الشاملة، والولايات المتحدة تقف بقوة خلف هذه العملية في كل مرحلة، ونحمي مصالحنا الأمنية الوطنية الحيوية في هزيمة فلول داعش الإرهابية، وندفع بخطة الرئيس دونالد ترمب الجريئة للسلام في الشرق الأوسط».



وأشار إلى أن «الولايات المتحدة تشعر بتشجيع خاص إزاء هذا المسعى المستمر لمواجهة تهديدات داعش، الأمر الذي سيسهل اندماج شركائنا الأكراد على المدى الطويل بشكل كامل في سورية موحدة وشاملة تحمي مصالح وحقوق جميع مواطنيها، مع تعزيز الأهداف المشتركة للمصالحة والوحدة الوطنية من خلال دمج مسارات المصالح المتميزة في مسار واحد متماسك للمضي قدماً».