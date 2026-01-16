قدمت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ميدالية جائزة نوبل للسلام التي حصلت عليها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فيما أشاد الأخير بلفتتها الرائعة.

وقالت ماتشادو للصحفيين خارج مبنى الكابيتول عقب اجتماعها مع ترمب في البيت الأبيض، «لقد قدمت لرئيس الولايات المتحدة ميدالية جائزة نوبل للسلام».

بالمقابل، أشاد ترمب بـ«اللفتة الرائعة» لزعيمة المعارضة الفنزويلية.

وكتب الرئيس الأمريكي على منصته «تروث سوشال»، «قدّمت لي ماريا جائزة نوبل للسلام التي حازتها تقديرا للعمل الذي أنجزته. يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل. شكرا لكِ يا ماريا!».