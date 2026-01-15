أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الخميس) قراراً قضى بتعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي، والدكتور سالم احمد سعيد الخنبشي عضوين في مجلس القيادة الرئاسي.

الصبيحي

وجاء في نص القرار، بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وعلى قرار إعلان نقل السلطة الصادر بالقرار وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وعلى قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، على محضر مجلس القيادة الرئاسي بثبوت شغور مقعد عيدروس الزبيدي المحال للنائب العام بتهمة الخيانة العظمى بموجب قرار المجلس رقم (1) لسنة 2026، وثبوت شغور مقعد، فرج سالمين البحسني، لثبوت عجزه الصحي الدائم وإخلاله بالواجبات الدستورية والمسقطة عضويته بموجب قرار مجلس القيادة رقم (3) لسنة 2026م، وعلى محضر مجلس القيادة الرئاسي باختيار مرشحين للمقعدين الشاغرين في المجلس، قررنا تعيين الفريق الركن محمود أحمد سالم الصبيحي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين الدكتور سالم أحمد سعيد الخنبشي عضواً في مجلس القيادة الرئاسي مع احتفاظه بمنصبه محافظاً لمحافظة حضرموت.

الخنبشي