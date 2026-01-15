أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وقال: حكومة إيران قد تسقط بسبب الاضطرابات لكن أي نظام يمكن أن يفشل.

وتساءل ترمب عما إذا كان زعيم المعارضة الإيرانية رضا بهلوي سيحظى بالدعم الكافي داخل إيران لقيادة البلاد.

وتابع في لقاء لرويترز: لا أعرف كيف سيتصرف بهلوي في بلاده. لا أعلم إن كان شعبه سيقبل قيادته أم لا، ولكن إن قبلوا، فسيكون ذلك مقبولا بالنسبة ⁠لي.

وأعلن ترمب (الأربعاء)، أنه تم إبلاغه بـ «توقف قتل المحتجين في إيران».

وفي تصريح للصحفيين، قال ترمب: قيل لي إن قتل المحتجين في إيران توقف، وإن الإعدامات لن تحصل، مشدداً: «نأمل أن تكون المعلومات بشأن توقف القتل في إيران صحيحة».

وحذر من أنه إذا لم يتوقف قتل المتظاهرين في إيران فسنكون غاضبين جدا.