في تصعيد لافت ينذر بمرحلة جديدة من التوتر في الشرق الأوسط، كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن تحركات داخل البيت الأبيض تتجاوز العقوبات الاقتصادية، لتشمل خيارات عسكرية محتملة ضد إيران، في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تشديد الضغوط على طهران.

وأفادت شبكة CBS News بأن ترمب اطّلع أخيرًا على خيارات جديدة لشن ضربات عسكرية محتملة ضد إيران، في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

تشديد الخناق الاقتصادي

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، الثلاثاء، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الضغط الاقتصادي على طهران.

وقال ترمب في تدوينة نشرها على منصة «تروث سوشيال»: «اعتبارًا من الآن، ستدفع أي دولة تتعامل تجاريًا مع جمهورية إيران الإسلامية تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع معاملاتها التجارية مع الولايات المتحدة.» وأكد الرئيس الأمريكي أن القرار نهائي وملزم، ولا استثناءات فيه.

تصعيد متزامن

ويشير تزامن الحديث عن خيارات عسكرية مع الإعلان عن عقوبات اقتصادية مشددة إلى تصعيد مزدوج في سياسة واشنطن تجاه إيران، ما قد ينعكس على استقرار المنطقة والعلاقات الدولية خلال الفترة القادمة.