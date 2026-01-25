كشف المتحدث باسم كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، عن تسليم الحركة تفاصيل ومعلومات عن الجثة الإسرائيلية الأخيرة المتبقية في قطاع غزة، موضحاً أن الحركة أنجزت جميع الالتزامات المطلوبة منها في ملف الأسرى والجثث.



وأوضح المتحدث باسم كتائب القسام في بيان أنه جرى تزويد الوسطاء بكل ما لدى كتائب القسام من معلومات دقيقة حول مكان وجود جثة الجندي الإسرائيلي ران غويلي، مشيراً إلى أن ما يثبت صحة هذه المعلومات هو أن القوات الإسرائيلية تقوم حالياً بعمليات بحث في أحد المواقع، استناداً إلى المعطيات التي قُدمت للوسطاء.



وأشار إلى أن «حماس» حريصة على إغلاق هذا الملف بشكل كامل، ولا مصلحة لها في المماطلة، مراعاةً لمصلحة الشعب الفلسطيني، مبيناً أن العمل على استخراج وتسليم جثث الأسرى جرى في ظروف معقدة وشبه مستحيلة، وبعلم الوسطاء.



وأضاف: الحركة غير معنية بالمماطلة في إعادة الجثة الإسرائيلية الأخيرة، داعياً الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم وإلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في ظل ما وصفته الحركة بعدم التزام إسرائيل بالاتفاق وارتكابها عشرات الخروقات والمجازر.



وكان مكتب رئيس مكتب الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ منذ نهاية الأسبوع عملية واسعة النطاق للبحث عن المختطف الرقيب أول راني غويلي، الذي تُعد جثته الأخيرة المتبقية في قطاع غزة.



وأشار إلى أن العملية تُجرى في مقبرة شمال قطاع غزة، وتشمل أعمال تمشيط مكثفة، بالاستناد إلى كامل المعلومات الاستخبارية المتوافرة لدى الجهات المختصة، مؤكداً أن الجهد سيستمر ما دعت الحاجة إلى ذلك.



ولفت إلى أن إسرائيل مصمّمة على إعادة راني غويلي إلى مثواه داخل إسرائيل وأن عائلته تطلع بصورة متواصلة على تطورات العملية، وعلى دراية بتفاصيلها.