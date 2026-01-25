​في إطار الدعم السعودي المتواصل لتعزيز الاستقرار والتنمية في اليمن، عقد وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن، عبدالرحمن شيخ، اجتماعاً رفيعاً في ديوان عام المحافظة، مع مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في عدن، أحمد مدخلي، والوفد المرافق له؛ لبحث آفاق التعاون المشترك ودفع عجلة المشاريع التنموية والخدمية ذات الأولوية.

​شراكة تنموية لتعزيز الشرايين الحيوية

​واستعرض الاجتماع، الذي حضره وكلاء محافظة عدن عدنان الكاف، وغسان الزامكي، وعبدالعزيز المنصوري، ومدير مكتب الأشغال العامة والطرق المهندس وليد الصراري، جملة من المشاريع الحيوية المزمع تنفيذها خلال المرحلة القادمة، وفي مقدمتها «مشروع الطريق البحري»، كما جرى بحث الحلول الجذرية لمشكلة جسر البريقة، مع التأكيد على سرعة رفع الدراسات الأولية الخاصة بالمشروع إلى البرنامج للبدء في التنفيذ.

​تحسين الخدمات ومواجهة تحديات الطاقة

​وناقش الجانبان آليات دعم وتطوير مشاريع مطار عدن الدولي، وتأمين إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء لضمان استمرارية الخدمة، علاوة على النهوض بالقطاع الصحي وتعزيز قدراته التشغيلية لتجاوز التحديات الراهنة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

​تذليل العقبات وتكامل الجهود الميدانية

​من جانبه، أشاد محافظ عدن، بالدور الريادي والجهود الدؤوبة التي يبذلها البرنامج السعودي في ترميم البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تدخر جهداً في تذليل الصعاب كافة وتهيئة المناخ الملائم لإنجاز هذه المشاريع.

​مظلة الدعم السعودي.. التزام أخوي مستدام

​بدورهم، أكد ممثلو البرنامج السعودي استمرار الدعم السخي للمشاريع التنموية؛ إنفاذاً للتوجيهات السامية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لدعم الشعب اليمني والارتقاء بمستوى معيشته.