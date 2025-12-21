وصف المبعوث الأمريكي الخاص ‌ستيف ويتكوف اليوم (الأحد) المحادثات التي عُقدت بين مسؤولين أمريكيين ‍وأوروبيين وأوكرانيين على مدار ⁠الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، وتهدف إلى ‌إنهاء الصراع في أوكرانيا، بـ«المثمرة ‌والبنّاءة».



وقال ويتكوف: «خلال الأيام الثلاثة الماضية عقد الوفد الأوكراني في فلوريدا سلسلة من اللقاءات البنّاءة والمثمرة مع الشركاء الأمريكيين والأوروبيين»، مضيفاً: «عُقد أيضاً لقاء بنّاء منفصل أمريكي أوكراني، تم إيلاء اهتمام خاص لبحث الأطر الزمنية وتتابع الخطوات التالية بشأن خطة السلام في أوكرانيا».



وأشار إلى أنه يجب ألا يكون السلام في أوكرانيا مجرد وقف للأعمال العدائية، بل أساس لمستقبل مستقر، لافتاً إلى أن الأولويات المشتركة تتمثل في وقف القتل وضمان أمن مكفول وتهيئة الظروف لتعافي أوكرانيا واستقرارها وازدهارها على المدى الطويل.



وكانت واشنطن قد قدمت الشهر الماضي خطة تضم 28 نقطة لإنهاء الحرب، لكن الأوكرانيين وحلفاءهم الأوروبيين اعتبروا أن النسخة الأولى منها مواتية أكثر لموسكو، قبل تعديلها عقب التشاور مع كييف والاتحاد الأوروبي، غير أن رفض تلك التعديلات وصفها بأنها «غير بنّاءة».