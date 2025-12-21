أعلنت الشرطة الجنوب أفريقية، اليوم (الأحد)، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في هجوم مسلح وقع في بلدة بيكرسدال، الواقعة على بعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غرب جوهانسبرغ.

ويُعد هذا الحادث ثاني عملية إطلاق نار جماعي تشهدها البلاد خلال شهر ديسمبر الجاري، فيما أفادت الشرطة بأن الدافع وراء الهجوم غير معروف حتى الآن، مشيرة إلى أن مهاجمين مجهولين وصلوا في مركبتين وأطلقوا النار على رواد حانة غير رسمية، ثم استمروا في إطلاق النار بشكل عشوائي أثناء فرارهم من المكان، وكان من بين الضحايا سائق سيارة أجرة إلكترونية كان ينتظر خارج الحانة.

الحادثة وقعت في ساعات الصباح الباكر قرب حانة «كوانوكسولو» في منطقة فقيرة ببيكرسدال، التي تقع بالقرب من بعض أكبر مناجم الذهب في جنوب أفريقيا، وتم نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما أطلقت الشرطة عملية مطاردة واسعة النطاق للجناة.

وتأتي هذه الواقعة بعد أسابيع قليلة فقط من حادث مشابه وقع في 6 ديسمبر، حيث اقتحم مسلحون نزلاً قرب العاصمة بريتوريا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، في موقع يُباع فيه الكحول بشكل غير قانوني.

وتعاني جنوب أفريقيا من مستويات عالية من الجريمة المنظمة، حيث تُشكل العصابات والمنافسة بين الأعمال غير الرسمية عوامل رئيسية في انتشار عمليات إطلاق النار، مما يجعل البلاد واحدة من أعلى الدول في معدلات القتل حول العالم.