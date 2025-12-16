فيما تشهد الدوحة اجتماعاً دولياً لبحث تشكيل «قوة الاستقرار» الدولية في قطاع غزة، يشهد القطاع كارثة جديدة جراء استمرار الأمطار وسوء الأحوال الجوية.



وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وفاة طفل رضيع نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد في ظل ظروف قاسية يعيشها الأهالي جراء المنخفض الجوي.



وفاة رضيع



وقالت الصحة، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إنَّ الطفل الرضيع وعمره أسبوعان، توفي نتيجة انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم بسبب البرد الشديد، موضحة أن الطفل أبو الخير وصل إلى المستشفى قبل يومين وأُدخل العناية المركزة، إلا أنه فارق الحياة أمس.



وأدت الأمطار الغزيرة إلى غرق عدد كبير من خيام النازحين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، خصوصاً في المناطق المنخفضة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تعيش أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل الظروف الجوية القاسية واستمرار تداعيات العدوان.



انتشار الأمراض بالمخيمات



وحذر المدير العام لوزارة الصحة منير البرش من وفاة أطفال وكبار سن ومرضى جراء انخفاض درجات الحرارة داخل خيام النازحين التي غمرتها الأمطار، موضحاً أن الرطوبة والمياه داخل الخيام تهيئ بيئة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي بصفوف النازحين فيما يعجز المرضى عن الحصول على أية رعاية صحية.