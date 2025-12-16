أعلنت الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أن نحو 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس في الضفة الغربية المحتلة، تضررت أو دمرت، مؤكدة أن القوات الإسرائيلية تدمر المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد.



وقال مدير شؤون وكالة «الأونروا» في الضفة الغربية رولاند فريدريك: إن المزيد من الأخبار الصادمة تتوالى من شمال الضفة، بعد صدور أمر هدم جديد يستهدف مخيم «نور شمس».



وأضاف أن الأمر الجديد يضع نحو 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتبارا من 18 ديسمبر الجاري، ما سيؤثر على مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين سبق أن تعرضوا للنزوح القسري.



ولفت فريدريك إلى أن عمليات الهدم هذه تبرّر بذريعة ما يسمى «الضرورة العسكرية»، مؤكدا أنها لا تسهم في جعل أي شخص أكثر أمانا.



وشدد المسؤول الأممي على ضرورة ألا يتحول النزوح القسري لأكثر من 32 ألف لاجئ فلسطيني في شمال الضفة الغربية إلى وضع دائم، لافتا إلى أن السكان ينتظرون منذ 11 شهرا للعودة إلى منازلهم، لكن هذا الأمل يتلاشى مع كل ضربة من جرافات الهدم.



يذكر أن القوات الإسرائيلية كثفت اعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ألف و85 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، وفق المصادر الفلسطينية.