اتهم مصدر عسكري سوداني قوات الدعم السريع بقصف مدينة الرهد في ولاية شمال كردفان بقذيفتين، في وقت أظهرت صور أقمار صناعية حديثة أضراراً لحقت بمستشفى جراء الهجوم.



وأفاد المصدر بأن عملية القصف تمت عبر مسيّرة استهدفت موقعاً على الطريق الرابط بين مدينتي الرهد والأبيّض، كما قصفت غربي مدينة الرهد ما أدى لإصابة شخص واحد.



وحسب المصدر العسكري في الجيش، فإن مسيّرة لـ«الدعم السريع» قصفت منطقة «سماسم» جنوب مدينة الدلنج، ومنطقة «أبو جبيهة» بولاية جنوب كردفان.



وكان مصدر عسكري قال إن قوة من الجيش السوداني والقوات المساندة لها مشّطت 3 من محاور القتال حول مدينة كادوقلي، عاصمة ولاية جنوب كردفان.



وتعد منطقة كردفان إحدى بؤر القتال، وتضم 3 ولايات غنية بالنفط والذهب والأراضي الزراعية، وتشكل حلقة وصل بين مناطق سيطرة الجيش في الشمال والشرق والوسط وإقليم دارفور الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ نهاية أكتوبر الماضي.



وأظهرت صور أقمار صناعية التُقطت في 11 و14 ديسمبر الجاري أضراراً لحقت بمستشفى الدلنج العسكري بولاية جنوب كردفان جنوبي السودان، وكشفت نقطتي استهداف داخله، جراء قصف نفذته قوات الدعم السريع، وفقاً لبيان صادر عن شبكة أطباء السودان.



وبحسب بيان الشبكة، أسفر القصف، الذي وقع الأحد الماضي، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين، من بينهم أفراد من الكادر الطبي، نتيجة استهداف مستشفى الدلنج العسكري، إضافة إلى قصف مواقع مدنية في منطقتي الكرقل والسماسم جنوب مدينة الدلنج.



وأعرب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن قلقه البالغ إزاء الهجوم على المستشفى، مشيراً إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين، بينهم عاملون في المجال الطبي، وفق معلومات أولية.