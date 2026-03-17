كشفت وسائل إعلام غربية اليوم (الثلاثاء) استهداف طائرة مسيرة ملغومة السفارة الأمريكية في بغداد وسماع دوي انفجار في محيطها.



وقالت مصادر أمنية لـ«رويترز» إن 3 طائرات مسيرة استهدفت منشأة دبلوماسية أمريكية قرب مطار بغداد، بينما جرى تفعيل منظومات الدفاع الجوي سي-رام.



وقال شهود عيان إن الدخان شوهد يتصاعد من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، فيما قال مصدر أمني آخر إن الهجوم تزامن مع هجوم أيضاً على بغداد.



ولم يوضح المصدر ما إذا كانت المسيّرة قد سقطت في أو خارج حرم السفارة التي تمتد على مساحة شاسعة، وتقع في المنطقة الخضراء، وإلى جوارها العديد من البعثات الدبلوماسية والمقرات الحكومية.



في حين قالت مصادر أمنية لوكالة «فرانس برس» إن صواريخ كاتيوشا استهدفت سفارة واشنطن في بغداد، مشيرة إلى تفعيل الدفاعات الجوية المضادة للطائرات وإطلاق صفارات الإنذار.



وكانت وسائل إعلام عربية نقلت عن مصدر أمني عراقي قوله: إن قصفاً استهدف قاعدة حرير الأمريكية في أربيل.



واكتفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإدانة تكرر استهداف ما وصفها بـ«الجماعات الخارجة عن القانون» مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد مساء اليوم، ووصف الهجوم بالعمل الإجرامي المدان والمرفوض من قبل الدولة.



من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع القطرية اليوم التصدي إلى 9 صواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية.