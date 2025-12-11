ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملاتها أمس (الأربعاء)، لتقترب من مستوياتها القياسية، بعد أن خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل، في حين تعززت الآمال في المزيد من التخفيضات خلال العام القادم.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بمقدار 46.17 نقطة، أي بنسبة 0.7% ليصل إلى 6886.68 نقطة، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 497.46 نقطة، أي بنسبة 1% إلى 48057.75، ومؤشر ناسداك المجمع بمقدار 77.67 نقطة، أي بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.
The U.S. stock indices rose at the close of trading yesterday (Wednesday), approaching their record levels, after the Federal Reserve (the central bank) lowered the main interest rate by a quarter of a percentage point to support the labor market, while hopes for further cuts during the coming year were strengthened.
The broader S&P 500 index rose by 46.17 points, or 0.7%, to reach 6886.68 points, while the Dow Jones Industrial Average increased by 497.46 points, or 1%, to 48057.75, and the Nasdaq Composite rose by 77.67 points, or 0.3%, to 23654.16 points.