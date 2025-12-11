ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملاتها أمس (الأربعاء)، لتقترب من مستوياتها القياسية، بعد أن خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لدعم سوق العمل، في حين تعززت الآمال في المزيد من التخفيضات خلال العام القادم.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بمقدار 46.17 نقطة، أي بنسبة 0.7% ليصل إلى 6886.68 نقطة، فيما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 497.46 نقطة، أي بنسبة 1% إلى 48057.75، ومؤشر ناسداك المجمع بمقدار 77.67 نقطة، أي بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.