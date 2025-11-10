ألقت السلطات الموريشيوسية القبض على زوجين إيرانيين في مطار سر سيوواساجي الدولي يوم الجمعة الماضي، بعد اكتشاف مسؤولي الهجرة جوازي سفر إسرائيليين مزورين بحوزتهما أثناء محاولتهما الدخول إلى الجزيرة كسياح.

وألقي القبض على الزوجين، اللذين يبلغان من العمر 32 و35 عاماً ويُشتبه في أنهما يحملان هويات إيرانية أصلية، فور وصولهما إلى مطار موريشيوس بعد فحص الجوازات الروتيني، مما أدى إلى إغلاق المطار مؤقتاً لمدة ساعة لتعزيز الإجراءات الأمنية.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الموريشيوسية، تم اكتشاف التزوير عندما لاحظ المفتشون أخطاء واضحة في الجوازين، بما في ذلك صور غير مطابقة وأرقام تسلسلية مسروقة من جوازات إسرائيليين حقيقيين.

وقال المتحدث باسم الشرطة، الرقيب جان بيار دوفال، في مؤتمر صحفي اليوم: «كان الزوجان يحاولان الدخول بجوازات تحمل أسماء إسرائيلية مزيفة، مدعين أنهما سياح يقضيان عطلة في شواطئ موريشيوس، لكن الفحص الإلكتروني كشف الاحتيال، وتم التنسيق الفوري مع الإنتربول وسلطات إسرائيل للتأكيد».

وأضاف دوفال أن الزوجين اعترفا بأنهما اشتريا الجوازات من وسيط في دبي مقابل 15 ألف دولار، بهدف «التنقل الحر» نحو أوروبا، لكنهما اختارا موريشيوس كنقطة عبور أولى بسبب سياساتها السياحية المرنة.

وقال مسؤول في الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب الموريشيوسية، «نحن نتحقق من أي روابط إرهابية، لكن حتى الآن، يبدو الأمر هجرة غير شرعية. موريشيوس ليست هدفاً، بل مجرد محطة في طريق طويل»، حيث إن الزوجين محتجزان في مركز احتجاز ببورت لويس، ومن المتوقع ترحيلهما قريباً إلى إيران، مع غرامات مالية تصل إلى 50 ألف دولار وفقاً لقانون 2002 الخاص بجرائم الهجرة.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه موريشيوس، الوجهة السياحية الاستوائية التي تجذب مئات الآلاف من الزوار سنوياً، زيادة في حالات التزوير بسبب شعبيتها كبوابة لأفريقيا والمحيط الهندي.

وفي السنوات الأخيرة، سجلت الجزيرة 12 حالة مشابهة، معظمها يتعلق بجوازات أوروبية أو إسرائيلية، مما دفع الحكومة إلى تركيب ماسحات بيومترية جديدة في المطارات بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، أعربت السفارة الإسرائيلية في جوهانسبرغ (التي تغطي موريشيوس) عن «قلقها الشديد»، مشيرة إلى أن سرقة الجوازات الإسرائيلية أصبحت «وباءً دولياً»، كما حدث في اعتقالات سابقة في الهند والأرجنتين.