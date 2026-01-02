عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف، رئيساً لمكتب الرئاسة، خلفاً لأندري ييرماك، الذي استقال بعد تورطه في فضيحة فساد.



وأعلن زيلينسكي في بيان عبر منصة «إكس»، أن اختيار بودانوف يأتي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تركيز أكبر على القضايا الأمنية وتطوير قوات الدفاع والأمن، إضافة إلى المسار الدبلوماسي للمفاوضات، معتبراً أن خبرة بودانوف في هذه المجالات ستُسهم في تحقيق نتائج ملموسة.



وقال: في هذه المرحلة، تحتاج أوكرانيا إلى تركيز متزايد على الأمن وتطوير قوات الدفاع والأمن والمسار الدبلوماسي، وسيكون مكتب الرئيس مكرساً بشكل أساسي لتحقيق هذه المهمات. كيريلو يمتلك خبرة متخصصة وقوة كافية لتحقيق النتائج.



وشغل ييرماك منصب رئيس مكتب زيلينسكي منذ عام 2020، وغالباً ما وُصف بأنه أقوى شخصية في أوكرانيا بعد الرئيس.



وشغل بودانوف رئاسة مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية GUR منذ عام 2020، وخلال ولايته تحولت الوكالة من جهاز منخفض الظهور إلى أحد أبرز وأكثر أذرع الاستخبارات والجيش الأوكراني فاعلية في الحرب مع روسيا، إذ ينسب محللون له الفضل في إعادة إحياء الجهاز وتحديثه، وفق ما ذكر موقع «First Post».



من جانبه، أعلن بودانوف قبوله منصب رئيس مكتب الرئيس، قائلاً: «أواصل خدمة أوكرانيا. وأعتبر منصب رئيس مكتب الرئيس محطة جديدة من المسؤولية تجاه الوطن. إنه شرف ومسؤولية في وقت تاريخي نركز فيه على القضايا الجوهرية للأمن الاستراتيجي للدولة».



ونفذت الاستخبارات العسكرية تحت قيادة بودانوف، حملة مكثفة بالطائرات المسيّرة داخل العمق الروسي، استهدفت منشآت عسكرية ومواقع إنتاج سلاح وبنى تحتية للطاقة مثل مصافي النفط.