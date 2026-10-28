انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس (الثلاثاء)، أستاذ التاريخ السابق بجامعة الملك خالد الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله أبو داهش.



وعمل الفقيد أستاذاً للتاريخ بجامعة الملك خالد، كما عمل مشرفاً دراسياً في الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا، وجمعته خلال مسيرته علاقات علمية وإنسانية مع عدد من زملائه، الذين استذكروا محطات من حياته وما تميز به من أخلاق رفيعة وحرص على التواصل مع من حوله.



ونعى عدد من المغردين الفقيد، مستذكرين مناقبه وخصاله الحميدة، وما عُرف عنه من كرم الأخلاق والشهامة والوفاء، إلى جانب أعماله الإنسانية وحرصه على صلة أصدقائه وزملائه، معبّرين عن حزنهم لرحيله، وداعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وزملاءه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.