تلقى الشيخ خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ تقديراً لما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وجاء في البرقية: «تلقينا تهنئتكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأننا إذ نشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة، ودعوات صادقة لندعو الله تعالى أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار، إنه سميع مجيب».
برقية شكر للشريف على تهنئته باليوم الوطني
13 أكتوبر 2026 - 16:00 | آخر تحديث 13 أكتوبر 2026 - 16:00
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عكاظ (جدة)
تلقى الشيخ خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ تقديراً لما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.