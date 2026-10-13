تلقى الشيخ خالد بن هزاع بن زيد الشريف برقية شكر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ تقديراً لما رفعه من تهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

وجاء في البرقية: «تلقينا تهنئتكم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وأننا إذ نشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة، ودعوات صادقة لندعو الله تعالى أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار، إنه سميع مجيب».

