قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بزيارة لأمير الفوج الحادي والعشرين بوزارة الحرس الوطني محمد بن عبدالرحمن الدويش، لتقديم العزاء في وفاة نايف بن عبدالرحمن بن نايف الدويش.
قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بزيارة لأمير الفوج الحادي والعشرين بوزارة الحرس الوطني محمد بن عبدالرحمن الدويش، لتقديم العزاء في وفاة نايف بن عبدالرحمن بن نايف الدويش.
The Minister of National Guard, Prince Abdullah bin Bandar bin Abdulaziz, visited the commander of the 21st brigade at the Ministry of National Guard, Mohammed bin Abdulrahman Al-Duwaish, to offer condolences on the passing of Nayef bin Abdulrahman bin Nayef Al-Duwaish.