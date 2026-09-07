قام وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، بزيارة لأمير الفوج الحادي والعشرين بوزارة الحرس الوطني محمد بن عبدالرحمن الدويش، لتقديم العزاء في وفاة نايف بن عبدالرحمن بن نايف الدويش.