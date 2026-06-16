منحت جمهورية المالديف الإعلامي جمال محمد الدوبحي لقب «سفير السلام العالمي»، تقديراً لجهوده البارزة في ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال ونشر ثقافة السلام والتسامح بين الشعوب.



وأشادت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف في المالديف بإسهامات الدوبحي ومبادراته الإعلامية والإبداعية في تعزيز ثقافة التعايش السلمي والحوار البنّاء، من خلال المحتوى الهادف الذي يقدمه عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة دوره في مواجهة خطابات التطرف والكراهية وتعزيز مفاهيم الأخوة الإنسانية.



من جهته، أكد وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف في المالديف الدكتور محمد شهيم علي سعيد أن جهود الدوبحي أسهمت في بناء جسور التواصل بين الثقافات والأديان المختلفة، وترسيخ مفاهيم الحوار الحضاري والسلام العالمي، مشيراً إلى نجاحه في تقديم خطاب إعلامي متزن وواعٍ يدعم قيم الاعتدال وينبذ العنف والتمييز والتعصب.



وثمّن الوزير المالديفي ما قدمه الدوبحي من جهود نوعية في هذا المجال، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في رسالته الإنسانية والإعلامية.