كرّم محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز، 34 فائزًا وفائزة بجائزة محافظ الطائف للتميز التعليمي «ملهم» في دورتها الثانية، خلال حفل نظمته الإدارة العامة للتعليم بالطائف، تقديرًا لإنجازاتهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التميز والإبداع التعليمي.



وشمل التكريم عددًا من الفئات التعليمية المتميزة، وسط حضور قيادات تعليمية ومسؤولين، فيما أكد تعليم الطائف أن الجائزة تسهم في ترسيخ ثقافة التميز وتحفيز التنافس الإيجابي واكتشاف النماذج الملهمة، بما يعزز جودة المخرجات التعليمية ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.