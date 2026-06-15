زار عدد من أعضاء «مجموعة الأوفياء الإعلامية» مساء أمس الأول (السبت) الزميل الإعلامي علي بن هندي (أبو رغد) في منزله بمحافظة جدة، للاطمئنان على صحته بعد العارض الصحي الذي تعرض له أخيراً، واستدعى تلقيه الرعاية الطبية، قبل أن يتماثل للشفاء ويغادر المستشفى.



وأكد أعضاء المجموعة خلال الزيارة اعتزازهم بزميلهم، سائلين الله أن يديم عليه نعمة الصحة والعافية، فيما عبّر بن هندي عن شكره وتقديره لهذه المبادرة الأخوية التي تجسد معاني الوفاء والمحبة بين الزملاء.



وشهد اللقاء أجواءً ودية استعاد خلالها الحضور العديد من الذكريات الإعلامية والصحفية، خصوصاً المرتبطة بمسيرة العمل في صحيفة «عكاظ»، وما شهدته الساحة الإعلامية من تطورات وتحولات على مدى السنوات الماضية.



وفي ختام الزيارة، دعا الحضور الله تعالى أن يحفظ «أبا رغد» وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية، وأن يديم أواصر الأخوة والمحبة بين الجميع.