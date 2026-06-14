حصل الباحث والصحفي حسام الدين راضي على درجة الماجستير بتقدير «امتياز» من كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن رسالته التي تناولت متطلبات تنمية المجتمع في ضوء تطبيقات التحول الرقمي داخل المنظمات الأهلية.

وتناولت الدراسة دور التحول الرقمي في تطوير أداء المؤسسات الأهلية ورفع كفاءتها في تقديم الخدمات المجتمعية، مع التركيز على أهمية تأهيل الكوادر البشرية وتطوير البنية المؤسسية لدعم مسار التحول الرقمي.

وأشادت لجنة المناقشة بمستوى الرسالة وما قدمته من نتائج وتوصيات تدعم جهود تطوير العمل داخل منظمات المجتمع المدني، وأقرت منح الباحث درجة الماجستير بتقدير امتياز.