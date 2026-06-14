تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الإسباني الشاب لامين يامال أثناء تسوقه بمفرده في أحد المراكز التجارية بولاية جورجيا الأمريكية، قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة أمام الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.



وأظهر الفيديو اللاعب البالغ 18 عاماً يتجول بهدوء بين أرفف المتجر دون أن يلتفت إليه أحد من المتسوقين أو يطلب التقاط صور تذكارية معه، ما أثار دهشة المتابعين وسخرية واسعة على المنصات.



وعلّق أحد المستخدمين ساخراً: «لا أستطيع أن أتخيّل مكاناً على وجه الأرض يقلّ فيه عدد الأشخاص الذين سيتعرفون على لامين يامال أكثر من متجر في منطقة ريفية بولاية جورجيا».



ويستعد يامال لخوض أول مباراة له في نهائيات كأس العالم خلال مسيرته الكروية، عندما يواجه منتخب إسبانيا نظيره منتخب الرأس الأخضر، بعيداً عن الأجواء الساخنة للبطولة حتى اللحظة.



ويُعد يامال أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة العالمية، ويأمل في ترك بصمة مع «لاروخا» في النسخة الموسعة من المونديال المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.