علمت مصادر «عكاظ» أن إدارة النادي الأهلي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز لتمديد عقده حتى 2029، في خطوة تؤكد توجه «الراقي» للمحافظة على ركائزه الأساسية وتعزيز الاستقرار الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.



وبرز إيبانيز بشكل لافت منذ انضمامه لقلعة الكؤوس، وساهم بفعالية في تتويج الفريق بثلاثة ألقاب، دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إلى جانب كأس السوبر السعودي، ليصبح أحد أهم الأعمدة الدفاعية في مشروع النادي.



وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن عقد المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، لا يتضمن شرطاً جزائياً تقليدياً، بل بند تعاقدي يحمي مصالح الأهلي بالكامل، وأوضحت أن أي نادٍ يرغب في التعاقد مع المدرب قبل 30 يونيو 2027 سيكون ملزماً بدفع كامل القيمة المتبقية من عقده التي تبلغ نحو 12 مليون يورو.



ويمنح العقد الأهلي أفضلية إضافية عبر بند اختياري يتيح تجديد التعاقد لموسم إضافي باتفاق الطرفين، ما يعزز من موقف الإدارة في ظل المحاولات الأخيرة للضغط على النادي.



وأكدت المصادر أن الإدارة متمسكة باستمرار يايسله، الذي قاد الفريق لتحقيق إنجازات تاريخية، مشيرة إلى أن الاستقرار الفني يمثل أحد أهم عناصر النجاح في المرحلة القادمة التي تشهد مشاركة الأهلي في عدة استحقاقات محلية وقارية.