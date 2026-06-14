أعربت 13 اتحاداً وطنياً لكرة القدم من أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي عن رفضها القاطع للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تشيفرين بشأن كأس العالم 2026، التي اعتبر فيها أن توسيع البطولة إلى 48 منتخباً أفرز مباريات تفتقر إلى الأهمية والإثارة.



وفي بيان مشترك صدر أمس (الأحد)، أكدت اتحادات الجزائر وتونس والمغرب ومصر، إلى جانب غانا والسنغال وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان والكونغو الديمقراطية وهايتي، أن جميع مباريات كأس العالم تحمل قيمة رياضية ووطنية وجماهيرية، وأن التقليل من شأنها يتجاهل حجم التضحيات والجهود التي تبذلها المنتخبات من أجل بلوغ أكبر محفل كروي على مستوى العالم.



وشددت الاتحادات الموقعة على أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم يمثل إنجازاً تاريخياً وحلماً وطنياً لملايين المشجعين، ولا سيما في الدول الصاعدة كروياً، التي ترى في المشاركة المونديالية تتويجاً لسنوات طويلة من العمل والتطوير والاستثمار في اللعبة.



وأشار البيان إلى أن بعض المنتخبات، مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، تنظر إلى التأهل بوصفه محطة تاريخية في مسيرتها الرياضية، فيما تمثل العودة إلى النهائيات بعد غياب طويل حدثاً استثنائياً بالنسبة لمنتخبات أخرى، من بينها الكونغو الديمقراطية وهايتي.



وأكدت الاتحادات أن قوة كرة القدم ومكانتها العالمية تنبعان من شموليتها واتساع قاعدة المشاركة فيها، معتبرة أن كأس العالم يستمد قيمته من تنوع المنتخبات والثقافات والمسارات الرياضية التي يجمعها تحت مظلة المنافسة الدولية.



كما شددت على أن جميع المنتخبات التي تبلغ النهائيات تستحق مكانها عن جدارة واستحقاق، وأن كل مباراة في البطولة تحمل أهمية حقيقية لملايين المتابعين حول العالم، سواء على الصعيد الرياضي أو الوطني أو الجماهيري.



وجاء هذا الموقف رداً على تصريحات تشيفرين التي انتقد فيها زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً، معتبراً أن التوسع أدى إلى إقامة مباريات أقل جاذبية، وهو ما قوبل برفض واسع من الاتحادات الموقعة التي دعت إلى مواصلة توسيع فرص المشاركة وتعزيز البعد العالمي للعبة.