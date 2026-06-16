أكّد الفنان المصري بيومي فؤاد على المكانة الخاصة التي يحتلها المسرح في قلبه، واصفاً إياه بأنه الفن الحقيقي الذي يمنح الممثل تقديراً فورياً ومباشراً من الجمهور.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، تطرق فؤاد إلى رؤيته لمنصات التواصل الاجتماعي، والتطور الثقافي المستمر في السعودية، إضافة إلى تصنيفه ممثلاً كوميدياً.

​وفي إجابة عن تساؤل حول الفن الأقرب إليه بين المسرح والسينما والتلفزيون، قال فؤاد: «بدايتي كانت من المسرح، وأنا أعشق هذا الفن جداً؛ لأنه الفن الوحيد الذي تأخذ فيه حقك وتلمس نجاحك وأنت واقف على خشبة المسرح دون انتظار».

وأضاف موضحاً، الفارق بين الأدوات الفنية: «في السينما، عليك الانتظار لمعرفة الإيرادات وحجم الإقبال على شباك التذاكر، وفي التلفزيون تنتظر نسب المشاهدة وردود الأفعال، أما المسرح فمكافأته فورية؛ تسمع تصفيق الجمهور وضحكاتهم وتتفاعل معهم في اللحظة نفسها، ولذلك يظل المسرح هو أبو الفنون وأصلها».

​وأشاد الفنان بيومي فؤاد بالحراك الثقافي الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية، لافتاً إلى التطور السنوي الملحوظ في جودة العروض المسرحية. وقال: «المسرحيات التي تُعرض هنا اليوم، سواء كانت مسرحيات سعودية أو كويتية، تشهد تطوراً كبيراً يبرز بوضوح كل عام».

​وعن موقفه من وسائل التواصل الاجتماعي، وصف فؤاد نفسه بأنه ينتمي إلى «المدرسة القديمة»، ويفضل قراءة الصحف الورقية على متابعة العالم الرقمي. وتابع: «لست من ركاب السوشال ميديا بكثرة، رغم إيماني الشديد بأهميتها ووجود جمهورها العريض».