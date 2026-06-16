توقفت صفقة انتقال النجم النصراوي عبدالرحمن غريب إلى نادي الاتحاد، ولا توجد مستجدات حول حسم الصفقة رغم وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين خلال الفترة الماضية.



وبحسب المستجدات، اتجهت إدارة الاتحاد إلى فتح خط مفاوضات مع النجم الدولي الحالي ولاعب فريق الاتفاق خالد الغنام، في ظل إعادة تقييم الخيارات الفنية لتدعيم الفريق بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وكشفت مصادر «عكاظ» وجود تحفظ داخل البيت الاتحادي بسبب الدخول بقيمة مالية مرتفعة للتعاقد مع خالد الغنام.



وتأتي هذه التحفظات في ظل وجود اهتمام ومفاوضات من أندية أخرى أبرزها النصر والقادسية للظفر بخدمات اللاعب خالد الغنام، ما قد يرفع القيمة المالية النهائية لأي اتفاق محتمل.



ويرى متابعون أن نادي الاتحاد يحتاج إلى دراسة الجدوى الفنية والمالية قبل إتمام الصفقة، خصوصًا مع المطالب الجماهيرية بالتركيز على التعاقدات التي تقدم إضافة مباشرة للفريق خلال الموسم القادم، وتزايدت خلال الفترة الأخيرة حالة الجدل بين جماهير العميد بشأن بعض التحركات في سوق الانتقالات، وسط آراء جماهيرية ترى أن النادي دفع مبالغ كبيرة في صفقات لم تقدم الإضافة الفنية المتوقعة للفريق.



وتتركز بعض الانتقادات حول التعاقد مع لاعبين قادمين من نادي الاتفاق، خصوصاً أن القيمة المالية لبعض الصفقات لا تتناسب مع المردود الفني داخل المستطيل الأخضر.



في المقابل، يرى متابعون أن تقييم الصفقات يحتاج فترة زمنية أطول، وأن نجاح أي لاعب يرتبط بعوامل متعددة تشمل الاستقرار الفني، أسلوب المدرب، واحتياجات الفريق للموسم القادم.