يفتح مدرب المنتخب السعودي دونيس، ملف التحضيرات الفنية لمواجهة منتخب إسبانيا (الأحد) القادم، على استاد مرسيدس بنز في أتلانتا، ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، إذ يسعى المدرب دونيس لمعالجة الأخطاء الفنية التي حدثت في لقاء الأوروغواي الماضي والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1/1، من أجل تلافيها قبل لقاء منتخب إسبانيا القادم، وسيعمد المدرب دونيس لتكثيف المناورات الكروية واعتماد الأسلوب الفني المناسب، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.



وكانت بعثة «الأخضر» عادت لمدينة أوستن عقب مواجهة الأوروغواي من أجل التجهيز لثاني المواجهات أمام اسبانيا في المونديال الحالي.



ويسعى المنتخب السعودي لتحقيق انتصاره الأول على أسبانيا، إذ التقى المنتخبان في 3 مباريات رسمية وودية على مر التاريخ، انتهت جميعها بفوز المنتخب الإسباني (الأولى) في 23 يونيو بكأس العالم 2006 ضمن (دور المجموعات) وانتهت 0/1، و(الثانية) في مباراة ودية 29 مايو 2010 وانتهت 2/3، و(الثالثة) في مباراة ودية 7 سبتمبر 2012، انتهت 5 / 0.