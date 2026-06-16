تحولت أحلام مواطن صيني بامتلاك منزل العمر إلى صدمة غير متوقعة، بعدما اكتشف أن الشقة التي اشتراها في الطابق الـ34 من مبنى سكني لا وجود لها على أرض الواقع، لأن المبنى بأكمله يتكون من 32 طابقاً فقط. وتبدأ تفاصيل القصة عندما اشترى الرجل، الذي يُدعى «شين» وينحدر من مقاطعة شنشي، وحدة سكنية بمساحة 90 متراً مربعاً في مشروع حديث البناء قرب مدينة شيآن، دافعاً دفعة أولى بلغت نحو 17,400 دولار أمريكي، ومستفيداً من سعر مغرٍ يقل كثيراً عن متوسط الأسعار في المنطقة لكون العقار يندرج تحت فئة «المساكن ذات حقوق الملكية المحدودة»؛ وهي وحدات تُباع خارج السوق الرسمي وغالباً ما تُبنى على أراضٍ ريفية جماعية.

وبعد انتظار دام أربع سنوات كاملة وفقاً للعقد المبرم، أبلغه المطور العقاري بجاهزية المشروع وطالبه بسداد المبلغ المتبقي، ليرد شين برغبته في الدفع عند استلام المفاتيح، ليكتشف بعدها بأشهر قليلة المفاجأة الصادمة باختفاء طابق شقته من المخطط الفعلي للبناء. وأمام هذا الاحتيال، لجأ شين إلى التحكيم لدى السلطات المحلية التي ألزمت المطور برد الأموال مع الفوائد، إلا أن مماطلة الشركة في السداد دفعت به إلى رفع القضية أمام المحكمة المحلية التي أصدرت قراراً بتقييد استهلاك المطور المدين. وقد حظيت الواقعة بتفاعل واسع ونقاشات ساخنة على منصات التواصل الاجتماعي في الصين، وسط تحذيرات شديدة من مخاطر الانجرار وراء المشاريع العقارية غير القانونية أو غامضة الوضع التشريعي.