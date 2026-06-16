هنأ أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نادي نجران بمناسبة صعود فريق كرة القدم تحت 17 عامًا إلى دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2026–2027م.



جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة سلطان بن حسن شايع، يرافقه رئيس مجلس إدارة نادي نجران هادي بن حمد آل كليب، وعدد من أعضاء المجلس.



وأكد أمير منطقة نجران أن صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى يُعد إنجازًا رياضيًا يعكس ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، إلى جانب الجهود المبذولة من إدارة النادي ومنسوبيه ولاعبيه.



وشدد على أهمية مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لتحقيق مزيد من الإنجازات، مؤكدًا ضرورة التوسع في المنشآت والملاعب الرياضية بما يلبي احتياجات الأهالي، والعمل مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذها، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الرياضي وتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الرياضية يأتيان انسجامًا مع ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بتنمية القطاع الرياضي وتمكينه.