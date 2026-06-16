أصدر أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، قراراً إدارياً تضمن تكليفات وتغييرات قيادية في عدد من البلديات التابعة للمنطقة، وذلك في إطار تعزيز الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة العمل البلدي بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وشمل القرار تكليف كل من المهندس عبدالرحمن عايض مغرم الأسمري، رئيسًا لبلدية الساحل، والمهندس أحمد الحسين محمد السيد، رئيساً لبلدية رجال ألمع، والمهندس عبدالله محمد علي آل عامر، رئيساً لبلدية ظهران الجنوب، والمهندس خالد سعد ناصر المهدي، رئيساً لبلدية محايل عسير لمدة ستة أشهر، والمهندس علي عبدالله هيازع البارقي، رئيساً لبلدية البرك للفترة ذاتها، إضافة إلى تكليف المهندس عبدالله مسند محمد القحطاني، رئيساً لبلدية البشائر لمدة ستة أشهر، كما نص القرار على تكليف المهندس عبدالرحمن فايز الأكلبي بتسيير أعمال بلدية الثنيه وتبالة لمدة ثلاثة أشهر إلى جانب تكليف مساعد رئيس بلدية بحر أبو سكينة المهندس إبراهيم علي فايع عسيري بتسيير أعمال البلدية لمدة ثلاثة أشهر.