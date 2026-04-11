انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن علي آل سحيم الأسمري (عمدة بلّسمر سابقاً)، وأُديت الصلاة عليه بعد ظهر اليوم، ودُفن في مقبرة قرية آل محور ببلّسمر، ويُقام العزاء في سوق اثنين بلّسمر.

والفقيد والد كلٍ من: العميد المتقاعد أحمد، وعلي (رئيس هيئة بلّسمر سابقاً)، وسعيد (رئيس هيئة أبها سابقاً)، وعوض (مستشار أمير منطقة نجران)، ومحمد (رئيس الرقباء)، وخالد (مدير الموارد البشرية ببلدية بلّسمر).
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.