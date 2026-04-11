انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله بن علي آل سحيم الأسمري (عمدة بلّسمر سابقاً)، وأُديت الصلاة عليه بعد ظهر اليوم، ودُفن في مقبرة قرية آل محور ببلّسمر، ويُقام العزاء في سوق اثنين بلّسمر.
والفقيد والد كلٍ من: العميد المتقاعد أحمد، وعلي (رئيس هيئة بلّسمر سابقاً)، وسعيد (رئيس هيئة أبها سابقاً)، وعوض (مستشار أمير منطقة نجران)، ومحمد (رئيس الرقباء)، وخالد (مدير الموارد البشرية ببلدية بلّسمر).
نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
Abdullah bin Ali Al-Suhim Al-Asmeri (former mayor of Balsamer) has passed away to the mercy of Allah. The prayer was performed for him after noon today, and he was buried in the cemetery of Al-Mahwar village in Balsamer. The condolences are being held at the market of Ithnayn Balsamer.
The deceased is the father of: retired Brigadier General Ahmed, Ali (former head of Balsamer Authority), Saeed (former head of Abha Authority), Awad (advisor to the Emir of Najran), Muhammad (chief warrant officer), and Khalid (HR director at Balsamer Municipality).
We ask Allah to envelop him in His vast mercy, grant him a place in His spacious gardens, and inspire his family and loved ones with patience and solace.