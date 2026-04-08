أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على الأميرة فوزية بنت سعود بن هذلول بن ثنيان (رحمها الله)، في جامع الإمام تركي بن عبدالله.



وأدى الصلاة عددٌ من الأمراء، من بينهم الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير تركي بن فهد بن مشاري بن جلوي، والأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن فرحان، والأمير بندر بن مشاري بن سعود بن فرحان، والأمير هذلول بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير مشعل بن مشاري بن سعود بن فرحان، والأمير فهد بن محمد بن عبدالله بن جلوي، والأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد، والأمير خالد بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، والأمير سلطان بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير نواف بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير سعود بن ناصر بن سعود بن فرحان، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن محمد بن سعود بن هذلول بن ثنيان، والأمير سطام بن هذلول بن سعود بن هذلول، والأمير فهد بن سعود بن يزيد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن فهد بن سعود بن هذلول، والأمير سلمان بن هذلول بن سعود بن هذلول، والأمير سعود بن نواف بن سعود بن محمد بن مشاري، إلى جانب أبناء الفقيدة.



كما أدى الصلاة جمعٌ من المواطنين، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.